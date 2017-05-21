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Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan gitmek isteyen çoğu Afrika ülkelerine mensup 41 kaçak, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda...

Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan gitmek isteyen çoğu Afrika ülkelerine mensup 41 kaçak, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.
Ayvacık'ın Deve Boynu sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na motorlu lastik bot ile gitmek isteyen kaçak göçmenlere, TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri bugün operasyon düzenledi. Kongo, Gabon, Kamerun, Gana, Gine ve Suriye uyruklu 41 kişi, Küçükkuyu Beldesi açıklarına getirildi. Kontrol Botu 4305 ve TCSG 6 Botu ile rıhtımdaki sahil güvenlik karakoluna taşınan kaçak göçmenlere burada yiyecek, gıda ve temizlik kolileri dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki yabancıları geri gönderme merkezine sevk edildi.

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