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Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi
ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:13
ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarapla ilgili V.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarapla ilgili V.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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