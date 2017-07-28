Çanakkale'de 35 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Suriyeli 35 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy Köyü sahilindeki zeytinlik alanda kaçaklar olduğunu belirleyip, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 35 kaçak yakaladı. Yakalanan kaçaklar, minibüse bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları öğrenilen kaçaklar, jandarmaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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