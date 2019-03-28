Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Çanakkale'de 34 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak ve 2 organizatör polis tarafından yakalandı. Organizatörler, çıkarıldıkları...

Çanakkale'de 34 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 34 kaçak ve 2 organizatör polis tarafından yakalandı. Organizatörler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Salı gecesi saat 00.30 sıralarında İzmir yolu üzerindeki polis noktasında, 34 GH 497 plakalı panelvan tipi aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç saat 01.20 sıralarında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ezine ilçesi girişinde yakalandı.
Araç içinde yapılan aramada, aralarında 17'si çocuk, kadın ve erkeklerin bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak yakalanırken aracın içinde 32 can yeleği de ele geçirildi. 34 GH 497 plakalı araç yedi emin otoparkına çekildi. Araçtaki insan kaçakçısı şüphelileri N.Y. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler N.Y. ve A.A., Ezine Sulh Ceza Hakimliğince, 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Y.'nin, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçundan da aranması olduğu tespit edildi.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328