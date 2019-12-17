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Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 17.12.2019, 14:44
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
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