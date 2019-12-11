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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE’de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık bölgesinde...
GÜVENLİK 11.12.2019, 16:57
ÇANAKKALE’de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonunda, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 32 can yeleği ele geçirildi.
Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonunda, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 32 can yeleği ele geçirildi.
Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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