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Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 13 operasyonda, toplam 302 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında, 2 organizatör tutuklandı. Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11-...
GÜVENLİK 15.10.2019, 11:28
ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 13 operasyonda, toplam 302 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında, 2 organizatör tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11- 13 Ekim'de, Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda; 274'ü Afganistan, 28'i Suriye uyruklu olmak üzere 302 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 82 can yeleği ele geçirildi. Organizatörler M.Ö. ve M.K. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afganistan uyruklu 274 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen ise 6458 sayılı 'Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi. Organizatörler M.Ö. ve M.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11- 13 Ekim'de, Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda; 274'ü Afganistan, 28'i Suriye uyruklu olmak üzere 302 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 82 can yeleği ele geçirildi. Organizatörler M.Ö. ve M.K. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afganistan uyruklu 274 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen ise 6458 sayılı 'Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi. Organizatörler M.Ö. ve M.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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