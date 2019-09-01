Son Dakika
Çanakkale'de 280 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil...
GÜVENLİK 01.09.2019, 15:45
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0