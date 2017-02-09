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Çanakkale'de 23 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 23 mülteci, jandarma tarafından yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Ahmetçe Köyü...

Çanakkale'de 23 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 23 mülteci, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Ahmetçe Köyü sahilinde bir grup mülteci bulunduğunu belirledi, Jandarma ekiplerinin bugün bölgeye yaptıkları operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistanlı 23 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, bir minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mültecilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'ta Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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