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Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(ÇANAKKALE), - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 22 kaçak ile 3 organizatör yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye...

Çanakkale'de 22 kaçak, 3 organizatör yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(ÇANAKKALE), - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 22 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behramkale köyünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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