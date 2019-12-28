Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı
Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde...
Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale köyü, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmeni yakadı. Sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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