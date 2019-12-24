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Çanakkale'de 150 şişe sahte içki ele geçirildi
ÇANAKKALE'de 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesinde kent merkezinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli,...
GÜVENLİK 24.12.2019, 10:51
ÇANAKKALE'de 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesinde kent merkezinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, bir markette sahte bandrollü 150 şişe rakı satmak isterken suçüstü yakalandı. Sahte içkilere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesinde kent merkezinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, bir markette sahte bandrollü 150 şişe rakı satmak isterken suçüstü yakalandı. Sahte içkilere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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