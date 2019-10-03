Çanakkale'de 125 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE’de jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Ayvacık ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen T.Ü. ve İ.Ç. de gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyonet ile 69 can yeleğine de el konuldu.Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.