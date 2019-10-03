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Çanakkale'de 125 kaçak ve 2 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE’de jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Ayvacık...
GÜVENLİK 03.10.2019, 11:44
ÇANAKKALE’de jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Ayvacık ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen T.Ü. ve İ.Ç. de gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyonet ile 69 can yeleğine de el konuldu.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Ayvacık ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen T.Ü. ve İ.Ç. de gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyonet ile 69 can yeleğine de el konuldu.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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