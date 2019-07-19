Çanakkale'de 123 kök Hint keneviri ele geçirildi

ÇANAKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. A.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda, eğitimli narkotik köpeği Roket ile yapılan aramalarda 1 metre uzunluğunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Hint kenevirleri ise sökülerek imha edildi.
A.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. A.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda, eğitimli narkotik köpeği Roket ile yapılan aramalarda 1 metre uzunluğunda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Hint kenevirleri ise sökülerek imha edildi.
A.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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