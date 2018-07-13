Çanakkale'de 12 askere FETÖ tutuklaması

ÇANAKKALE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 12'si, tutuklandı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına, büfe, ankesörlü ve sabit telefonlardan ardışık arama yapılmasına yönelik operasyonda 23 muvazzaf subay gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.