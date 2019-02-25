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Çanakkale'de 114 kaçak yakalandı, 11 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE'de polis tarafından son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 114 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan 12 insan kaçakçılığı şüphelisinden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı...

Çanakkale'de 114 kaçak yakalandı, 11 organizatör tutuklandı
ÇANAKKALE'de polis tarafından son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 114 kaçak yakalandı. Gözaltına alınan 12 insan kaçakçılığı şüphelisinden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 114 kaçak yakalandı, 12 insan kaçaklığı şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 araç, 16 bin 435 TL, çok sayıda can yeleği ve bot motoruna da el konuldu.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçılığı şüphelilerinden 11'i mahkemece tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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