Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Çanakkale'de 11 gündür kayıp olan çiftçi ölü bulundu

ÇANAKKALE'de, 11 gün önce kaybolan çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya (60), köylüler tarafından dere yatağında ölü bulundu. Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya, 6...

Çanakkale'de 11 gündür kayıp olan çiftçi ölü bulundu
ÇANAKKALE'de, 11 gün önce kaybolan çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya (60), köylüler tarafından dere yatağında ölü bulundu.
Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Halil İbrahim Çetinkaya, 6 Mart Salı günü evinden çıkarak, tedavi olmak için Ezine Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından eve dönmeyince ailesi Halil İbrahim Çetinkaya hakkında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma köy ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Günlerce aranan Halil İbrahim Çetinkaya için bir sonuç alınamadı. Bugün öğle saatlerinde köylüler, Halil İbrahim Çetinkaya'nın cansız bedenini Kumca mevkiindeki dere yatağında buldu. Köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Halil İbrahim Çetinkaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314