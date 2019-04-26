Çanakkale'de 1 milyon 268 bin kaçak makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları panelvan tipi araçta, bandrollü ve bandrolsüz 1 milyon 268 bin kaçak makaron (boş sigara tüpü) ele geçirdi.Jandarma ekipleri, Balıkesir’in Bandırma ilçesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesini bağlayan karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında, panelvan tipi bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 340 kutu içerisinde 68 bin adet sahte bandrollü, 6 bin kutu içerisinde de 1 milyon 200 bin bandrolsüz olmak üzere toplam 1 milyon 268 bin kaçak makaron ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, makaronlara el konuldu.Araç sürücüsü M.K. ise savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.FOTOĞRAFLI