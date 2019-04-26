Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Çanakkale'de 1 milyon 268 bin kaçak makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları panelvan tipi araçta, bandrollü ve bandrolsüz 1 milyon 268 bin kaçak makaron (boş sigara tüpü) ele geçirdi.   Jandarma ekipleri, Balıkesir’in...

Çanakkale'de 1 milyon 268 bin kaçak makaron ele geçirildi
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları panelvan tipi araçta, bandrollü ve bandrolsüz 1 milyon 268 bin kaçak makaron (boş sigara tüpü) ele geçirdi.  
Jandarma ekipleri, Balıkesir’in Bandırma ilçesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesini bağlayan karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında, panelvan tipi bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 340 kutu içerisinde 68 bin adet sahte bandrollü, 6 bin kutu içerisinde de 1 milyon 200 bin bandrolsüz olmak üzere toplam 1 milyon 268 bin kaçak makaron ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, makaronlara el konuldu.
Araç sürücüsü M.K. ise savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328