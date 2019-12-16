ÇANAKKALE Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.



Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 07.45'te transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Ayrıca, Gelibolu- Lapseki hattında feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.