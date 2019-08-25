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Çanakkale Boğazı'nda çatışan gemilerin kaptanlarının ifadeleri alınacak
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu ilçesi açıklarında çatışmaları sonucu hasarın meydana geldiği, Şevketiye açıklarında demirlenen 2 geminin kaptanlarının sorgulanacağı öğrenildi. Çatışmanın nasıl meydana geldiği ifadelerin ardından...
GÜVENLİK 25.08.2019, 14:34
ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu ilçesi açıklarında çatışmaları sonucu hasarın meydana geldiği, Şevketiye açıklarında demirlenen 2 geminin kaptanlarının sorgulanacağı öğrenildi. Çatışmanın nasıl meydana geldiği ifadelerin ardından ortaya çıkacak.
Gelibolu'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve Zonguldak'ın Eren Limanı'ndan Cebeli Tarık'a boş olarak giden, Panama bayraklı, 291 metre uzunluğundaki 'Esl Dolphin' adlı gemi ile Sudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na boş gitmek için boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan, Marshal Adaları bayraklı, 189 metre uzunluğundaki 'Free Stage' adlı gemi, saat 02.10'da çatışmıştı. Kaza sonrası gemilerde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik olmadığı öğrenildi.
Çanakkale Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye açıklarına demirletilen gemilerin kaptanlarının, çatışmanın neden ve nasıl meydana geldiğinin anlaşılması için ifadesinin alınacağı belirtildi.
Gelibolu'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve Zonguldak'ın Eren Limanı'ndan Cebeli Tarık'a boş olarak giden, Panama bayraklı, 291 metre uzunluğundaki 'Esl Dolphin' adlı gemi ile Sudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na boş gitmek için boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan, Marshal Adaları bayraklı, 189 metre uzunluğundaki 'Free Stage' adlı gemi, saat 02.10'da çatışmıştı. Kaza sonrası gemilerde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik olmadığı öğrenildi.
Çanakkale Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye açıklarına demirletilen gemilerin kaptanlarının, çatışmanın neden ve nasıl meydana geldiğinin anlaşılması için ifadesinin alınacağı belirtildi.
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