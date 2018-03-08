Can pazarı yaşanan otelde hasar tespit çalışmaları başladı

İZMİR'in Basmane semtindeki otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangınla ilgili binadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 milyon TL hasarın oluştuğu tahmin edilen yangından sonra başlatılan soruşturmada, otelin yangın merdivenlerinin bulunduğu belirtilirken, otel sahibi binanın dış kaplama malzemesi konusunda kusurlarının olmadığını iddia etti.

Mehmet Zeki Işık'a ait, ilk 3 katı tadilatta olan Alican Hotel'de dün sabah saatlerinde, ilk belirlemeye göre, 5'inci kattaki odada kalan müşterilerden Özer Sipahi'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryasının patlayarak perdeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Otelden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada otelde kalan ve bir eğlence mekanında çalışan Belarus uyruklu İnna Vladimnova (25) ve Kazakistanlı Jurushbek Kuzu (33), 6'ncı katın balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Bir süre yan yana oturan kadınlar, korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada kadınlardan biri yan binaya geçmek isterken, ayağı boşluğa gelince aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Alevler ve dumanların yaklaşmasıyla panikleyen diğer kadın da kendisini aşağıya bıraktı. Elektrik teline takılan ikinci kadın, düşüşünün yavaşlaması sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da hastaneye kaldırıldı. Oteldeki diğer müşteriler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hastanelerde tedavileri tamamlanan Mediha Küçükselbes, Cihan Fidan ve Belaruslu İnna Vladimnova bugün taburcu edilirken, Kazakistanlı Jurushbek Kuzu'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan yangında büyük hasar gören oteldeki hasar tespit çalışmalarının başladığı ifade edildi. Yaklaşık 2 milyon TL'lik hasar oluştuğu tahmin edilen bina, yangından sonra itfaiye ekipleri tarafından detaylı olarak incelendi. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, raporun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi. Olayın yaşandığı otelin yangın merdiveninin bulunduğu ancak yoğun duman nedeniyle müşterilerin merdiveni kullanamadığı ortaya çıktı. Yangın merdivenine açılan kapıların kilitli olmadığı da incelemede belirlendi. Otelin plastik dış kaplaması nedeniyle yangın kısa sürede tüm binayı sararken, otel sahibi ise dış kaplama konusunda bir kusurlarının bulunmadığını öne sürdü.



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