Can pazarı yaşanan otelde hasar tespit çalışmaları başladı (2)

CEPHE KAPLAMASI KAÇAK ÇIKTI

İzmir'in Basmane semtindeki Alican Hotel'de dün sabah çıkan yangınla ilgili önemli detay ortaya çıktı. 6 katlı otelin dış cephe kaplaması ve son katının kaçak olduğu, tespit edildi. Konak Belediyesi tarafından 8 Ocak 2015'te yapılan denetimde, otelde ruhsata aykırı olarak binanın çatı katındaki terasların kapatılarak kat haline getirildiği ve dış cephe kaplaması yapıldığı belirlendi. Encümenin, 19 Şubat 2015'te ruhsata aykırı bölümü için yıkım kararı verdiği binanın sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu tespit edildi. İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, otel sahibine 6 bin lira para cezası verildiği, davalının karara itirazı sonrası dosyanın Bölge İdare Mahkemesi'nde görülmeye devam ettiği öğrenildi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği de otelde inceleme yapıldığını, elde edilen veriler incelendiğinde dış cephe kaplamasının yönetmeliğe uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı.

POLİS İFADELERİNİ ALDI

Bu arada, yangının çıktığı 506 numaralı odada konaklayan S.S. ile yan odada kalan ve olay sırasında bulunduğu katın penceresinden atlayarak yaralanan Belarus uyruklu Inna Vladimnova'nın ifadelerine başvuruldu. S.S., polise verdiği ifadesinde, cep telefonu bataryasının patlamasıyla çarşafın tutuştuğunu, buradan perdelere sıçrayan alevlerin odadaki eşyalara ulaştığını, dış kaplamada kullanılan plastiğin alevlerin yayılmasını hızlandırdığını söyledi. Inna Vladimnova ise ifadesinde, Türkiye'de turist olarak bulunduğunu belirterek, otelin yakınındaki bir eğlence merkezinde çalıştığı iddiasını kabul etmedi.

Otelde kalan yabancı uyruklu iki kadının Türkiye'de çalışma izinlerinin bulunmadığı, konuya yönelik yürütülen soruşturmada çalıştıklarının tespit edilmesi durumunda sınır dışı edilecekleri ifade edildi.

'DIŞ CEPHE KAPLAMASI UYGUN DEĞİL'

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden de yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, otelin 'siding' olarak bilinen dış cephe kaplama malzemesinin yangının başlamasının ardından hızla tutuştuğu, alevlerin bastırılmasını zorlaştırdığını vurgulanarak, dış kaplamanın Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara uygun malzeme ile yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Geçen haziran ayında İngiltere'nin Manchester kentindeki 27 katlı bir binada meydana gelen ve 80'den fazla kişinin ölümüne neden yangın da binanın dış cephesinin kolayca tutuşabilir plastik türevi malzeme ile kaplanmasından kaynaklanmış, 15 dakika içinde bütün binayı saran yangın sonrasında dış cephe malzemelerinin güvenilirliği ve denetimi uzun süre tartışılmıştı. Denetimsizliğin önünün yapılan yasal düzenlemeler ile açıldığı ülkemizde, benzer büyüklükte faciaların yaşanması maalesef sürpriz olmayacaktır."

Odanın İzmir şubesi ayrıca, yangınla birlikte kamusal denetimin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.



Mehmet CANDAN/İZMİR, ()



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