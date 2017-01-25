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Can kurtarırken kazada ölen sağlık memuru toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - GAZİANTEP'te, trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden acil tıp teknikeri 32 yaşındaki İlknur Bedir'in cenazesi, memleketi Karabük’te...

Can kurtarırken kazada ölen sağlık memuru toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - GAZİANTEP'te, trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden acil tıp teknikeri 32 yaşındaki İlknur Bedir'in cenazesi, memleketi Karabük’te toprağa verildi.
Gaziantep'de 13 Ocak'ta şarampole devrilen otomobilde Adil Erhan Özdurmuş ölürken, yaralanan Enes Birincioğlu'na 112 Acil ekibi müdahale etti. Bu sırada 20 yaşındaki Oğuzhan P. yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, yaralı Enes Birincioğlu ile ona müdahale eden sağlık görevlilerine çarptı. Sağlık görevlileri İlknur Bedir ile Berna Kavak ağır yaralandı. Acil tıp teknikeri İlknur Bedir, kaldırıldığı hastanede 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
1 çocuk annesi İlknur Bedir’in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice İlçesi Yortan Beldesi'ne getirildi. Merkez Mahallesi’ndeki Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazına İlknur Bedir’in kendisi gibi sağlık çalışanı eşi Hüseyin Bedir, yakınları, arkadaşları, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlknur Bedir’in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Sipahiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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