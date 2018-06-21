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Çan'ı sağanak vurdu; 5 ev sular altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, hayatı felç etti, 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla...

Çan'ı sağanak vurdu; 5 ev sular altında kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, hayatı felç etti, 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Park halindeki 2 araç ise sel nedeniyle dere yatağına sürüklendi.
Çanakkale ve çevresinde sağanak, gün boyu aralıklarla etkili oldu. Çan ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde ise sağanağın etkisiyle sel oluştu. Sel suları kısa sürede köyün sokaklarını kapladı. 5 ev sular altında kaldı. Evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile annesi, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan aileye yardım etmek isteyen köy imamı ile bir kişi, olay sırasında hafif yaralandı. Park halindeki 2 araç ise sel nedeniyle dere yatağına sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Köydeki kümesler de sular altında kalırken, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.
Köyde yaşanan sel felaketi bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan, Çan ilçesine bağlı Tepeköy'de yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda yangın çıktı. Yangın, müdahale ile söndürülürken, hasar meydana geldi.

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