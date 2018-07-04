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Can Dündar'ın villasını satın aldığı öne sürülen avukatların davasında 1 tahliye

Özden ATİK / İstanbul,() MİT tırlarına ait görüntüleri yayımlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen 4 avukatın yargılandığı davada, sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin tahliyesine...

Can Dündar'ın villasını satın aldığı öne sürülen avukatların davasında 1 tahliye

Özden ATİK / İstanbul,()
MİT tırlarına ait görüntüleri yayımlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen 4 avukatın yargılandığı davada, sanık Atilla Tarık Çilekçi'nin tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Mustafa Yılmaz ve Atilla Tarık Çilekçi ile bir önceki duruşmada tahliye edilen sanık Sönmez Ahi katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Öksüz ise duruşmaya gelmedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanması, delilleri karartma ihtimalinin olmaması, sabit ikametgah sahibi oluşu, kaçma ihtimalinin bulunmayışı ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklu sanıklardan Atilla Tarık Çilekçi'nin tahliyesine hükmetti. Heyet, sanığa yurt dışına çıkış yasağı koyarak ve haftada bir gün evine en yakın güvenlik birimine imza vermesine karar verdi. Diğer tutuklu sanık Bekir Mustafa Yılmaz'ın tutukluluğunun ise atılı suçun niteliği ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı gerekçeleriyle devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.

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