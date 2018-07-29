Çan'daki motosiklet kazasında 18 yaşındaki Semih öldü

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Semih Ali Çırak (18) yaşamını yitirdi, arkasında bulunan arkadaşı Hüseyin Taha Meydan (18) ise yaralandı.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Çan ilçesi Hacılaraltı mevkiinde meydana geldi. Çan'dan arkadaşı Hüseyin Taha Meydan ile birlikte Biga ilçesine giden Semih Ali Çırak, kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Semih Ali Çırak olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Hüseyin Taha Meydan ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin Taha Meydan, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza yerinde jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Semih Ali Çırak'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bugün yakınları tarafından alınan Semih Ali Çırak'ın cenazesi, Çan ilçesi Osman Efendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla ilçe şehir mezarlığında toprağa verildi.



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