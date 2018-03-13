Camiye giren hırsızlar hoparlörü çaldı

ÇORUM, ()- ÇORUM'da camiye giren hırsızlar, hoparlörleri çaldı. Bir bağ evinden de kılıç çalan iki şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Çorum'un Ak Kent Mahallesi Akkent 2. Cadde üzerinde bulunan Hz. Ebubekir Camii’ne gelen Volkan Ç. ve Mahmut Ç., camiye ait hoparlörleri alıp kaçtı. Yine aynı kişiler, Kent merkezinin dışında bulunan İçeridere Bağları’nda bir bağ evinden de kılıç çaldı. İki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık şüphelileri sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



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