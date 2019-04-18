Caminin musluklarını çalanlar yakalandı

BURSA'da bir camide şadırvanın muslukları ve tuvaletteki çeşme bataryalarını çalan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, hırsızlık olayını sigara almak için gerçekleştirdiklerini söyledi.Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Küba Camii'nin bahçesindeki şadırvan ile tuvaletindeki 34 musluk ve 5 çeşme bataryası çalındı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, musluk ve bataryaların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı, bölgedeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelilerin hırsızlık suçundan kayıtları bulunan E.S. (20) ve G.G. (22) olduğu tespit edildi.Ekipler, 2 şüpheliyi, saklandıkları evde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, malzemeleri H.H.Ö.'ye (21) sattıklarını söyledi. Şüpheliler sigara almak için hırsızlık yaptıklarını, çaldıkları malzemelerle sigara alıp, kalanıyla da karınlarını doyurduklarını ifade etti.E.S. ve G.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, malzemeler de H.H.Ö.'den alınarak camiye teslim edildi.

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