Camiden hırsızlık kamerada
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin camiden dizüstü bilgisayar çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, salı günü, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki Bilal Habeşi...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin camiden dizüstü bilgisayar çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, salı günü, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki Bilal Habeşi Camii'nde meydana geldi. Elinde poşetle camiye giren kimliği belirsiz kişi, abdest alıp namaz kıldı. Ardından geceyi camide geçiren kişi, sabah müezzinin odasına girdi. Buradaki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheli, poşete koyup camiden ayrıldı. Cami görevlileri, bilgisayarın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin camiye girmesi, abdest alması ve poşet içerisindeki bilgisayar ile camiden ayrılması güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
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