Camiden çaldığı muslukları satarak içki alacakmış

KONYA'da gece cami şadırvanları ve çeşmelerin musluklarını sökerek çaldığı iddiasıyla 28 yaşındaki Mustafa A., polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde maddi sıkıntıları olduğunu, muslukları kilosunu 7-8 liradan satıp içki alacağını söylediği öğrenildi.Konya İl emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler dün gece merkez Meram ilçesinde farklı adreslerdeki 5 cami ve 6 çeşmede meydana gelen musluk hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Bunun üzerinde bölgede araştırma yapan polis, Küçük Kovanağzı Caddesi üzerine aracı durdurup, şüpheli Mustafa A.'yı yakaladı. Polis, araçta yaptığı aramada işçi şişeleri ile camilerden ve çeşmelerden çalınan 65 musluk ve onları sökmede kullanılan aletleri buldu.Gözaltına alınan Mustafa A.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, maddi sıkıntılar yaşadığını, alkollün etkisiyle rastgele belirlediği cami ve çeşmelerden muslukLarı çalarak, onları satıp, parasıyla içki alacağını ve alkol bağımlısı olduğunu öne sürdüğünü söylediği öğrendildi. Mustafa A., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAFLI