Camiden ayakkabı hırsızlığı kamereda

KONYA'da, cuma namazı vaktinde camiye gelen 1 kişi, cemaat namaz kılmak için saf tuttuğu sırada bir çift ayakkabıyı montunun içine koyup kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 16 Aralık Cuma günü merkez Meram İlçesi'ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre cuma namazı vaktinde camiye gelen 1 genç, namazdan önce, vaazı dinledi. Ezanın okunmasının ardından cemaat namaz kılmak için saf tuttu. O da kısa bir süre saf tuttu. Namaz başladığı sırada ayrılıp, ayakkabılıktan kendi ayakkabısının yanındaki bir çift ayakkabıyı montuna içine koyuh hızla uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI