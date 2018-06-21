Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Camideki yangını imamın cübbesiyle söndürdü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde, camiye düşen yıldırım nedeniyle alev alan elektrik panosundaki yangını cami cemaatinden İzzet Yıldız, imamın cübbesiyle söndürdü. Durabey köyü camisine öğle namazından sonra...

Camideki yangını imamın cübbesiyle söndürdü
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde, camiye düşen yıldırım nedeniyle alev alan elektrik panosundaki yangını cami cemaatinden İzzet Yıldız, imamın cübbesiyle söndürdü.
Durabey köyü camisine öğle namazından sonra yıldırım düştü. Cami içerisindeki elektrik panosu yıldırım düşmesi sonucunda alev aldı. Cami içerisine giren İzzet Yıldız, bulduğu imamın cübbesiyle yangına müdahalede bulundu. Yıldız'ın müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden yangın söndürüldü.
Köy muhtarı Remzi Yıldız, "Vatandaşlarımızı Allah korudu. Cemaat namazdayken böyle bir olay olsaydı, yıldırım çarpması sonucunda çok sayıda kişinin hayatı tehlikeye girerdi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325