Camideki sadaka kutusunu çaldılar

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Havuzlu Camisi'ndeki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Havuzlu Camisi'nde meydana geldi. Sabaha karşı camiye gelen 2 kişi, dernek odasının yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. Kutuyu caminin bahçesinde kıran hırsızlar, içindeki paraları alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevlilerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.K. ve M.P. olduğunu tespit etti. A.K. ve M.P., güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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