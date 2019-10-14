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Camide ölü bulundu
MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Nazlım Oklu (67), sabah namazı için camiye gelen imam tarafından ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, otopsiye gönderildi. Beyazıt Mahallesi'ndeki Beyazıt...
GÜVENLİK 14.10.2019, 12:27
MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Nazlım Oklu (67), sabah namazı için camiye gelen imam tarafından ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, otopsiye gönderildi.
Beyazıt Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne sabah namazı için gelen imam, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Cami imamı durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde yatan kişinin öldüğü belirlenirken araştırma sonucunda ölen kişinin Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu olduğunu belirlendi. Oklu'nun 10 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Beyazıt Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne sabah namazı için gelen imam, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Cami imamı durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde yatan kişinin öldüğü belirlenirken araştırma sonucunda ölen kişinin Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu olduğunu belirlendi. Oklu'nun 10 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Oklu'nun cesedi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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