Camide namaz kıldığı sırada çantası böyle çalındı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da bir kişi, camiye girerek namaz kılan kişinin çantasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi. İnşaat işleri yapan M.A. adlı bir vatandaş öğle namazını kılmak için camiye geldi. Bu sırada camiye giren bir kişi, M.A.'ya ait olan ve içerisinde çeşitli evrakların olduğu çantayı çaldı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden M.A., durumu polise bildirdi. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan M.A., "Sünneti kılarken çantamı yanıma, camın önüne koydum. Sonra cemaatle farza geçince bir sıra öne kaymak zorunda kaldık. Çantam arkamda kaldı. Farz namazı bittikten sonra döndüğümde çantam yerinde değildi. Götüren arkadaşın hiçbir şekilde maddi olarak işine yaramayacak. Ama manevi olarak, maddi olarak ben çok zor durumdayım. Beni çok etkileyen evraklarım içinde var, zor durumda bırakan evraklarım içinde var. Bu arkadaşın bir şekilde çantamı bana ulaştırmasını istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde onun işine yaramayacak" diye konuştu.

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