Camide kalp krizinden öldü

KAYSERİ'de Mehmet Heriş (74), namaz kılmak için geldiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Saat 11.15'te, öğle namazı için merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki Bürüngüz Camii'ne giden Mehmet Heriş, rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Heriş'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Heriş'in kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek. Heriş'in cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.



