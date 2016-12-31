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Camide beğendiği ayakkabıyı kokladıktan sonra çaldı

BURSA'da camide cemaatin ikindi namazını kılmasını fırsat bilen hırsız dolaba bırakılan ayakkabılıkta ayağına göre ayakkabı aradı. Sonra ise kokladığı bir ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızın kimliğini araştırıyor. Merkez...

Camide beğendiği ayakkabıyı kokladıktan sonra çaldı
BURSA'da camide cemaatin ikindi namazını kılmasını fırsat bilen hırsız dolaba bırakılan ayakkabılıkta ayağına göre ayakkabı aradı. Sonra ise kokladığı bir ayakkabıyı alarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızın kimliğini araştırıyor.
Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Erenler Camii'nde cemaat namaz kılarken içeri girerek dolaba bırakılan ayakkabıları tek tek kontrol eden kimliği belirlenemeyen hırsız daha sonra beğendiği ayakkabıyı kokladı. Hırsız bu ayakkabıyı giyerek kaçtı. Olay cami çıkışı ayakkabısını bulamyan kişinin başvurusu üzerine güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu ortaya çıktı. Polis, camiden ayakkabı çalan hırsızın kimliğini araştırıyor.
Camide görev yapan din görevlileri zaman zaman bu tür hırsızlıklar görüldüğünü fakat çalacağı ayakkabıyı koklayan hırsız ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

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