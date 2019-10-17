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Cami ve okullardan musluk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
ADANA'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı. İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların...
GÜVENLİK 17.10.2019, 10:26
ADANA'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi. Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.
FOTOĞRAF
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi. Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.
FOTOĞRAF
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