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Cami tuvaletinin kapısını çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P. (24) ve Ekrem K. (23), tutuklandı. Kapı, hurdacıdan alınarak yerine takıldı. Olay, Cumartesi gecesi merkez Kocasinan ilçesi...

Cami tuvaletinin kapısını çalan 2 kişi tutuklandı
KAYSERİ'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P. (24) ve Ekrem K. (23), tutuklandı. Kapı, hurdacıdan alınarak yerine takıldı.
Olay, Cumartesi gecesi merkez Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi Ünal Camii'nin yanında bulunan abdesthane ve tuvalet olarak kullanılan bölümün demir kapısını çekiç ve tornavida ile söktü. Şüpheliler, kapıyı alarak kaçtı. Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, kapının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği Volkan P. ve Ekrem K.'yi evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emiyete götürürken, hurdacıya satılan demir kapı ise araçla camiye getirilerek yerine monte edildi. Aynı caminin abdesthanesinde 7 musluğun da yaklaşık 2 ay önce çalındığı belirtildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan P. ve Ekrem K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'HIRSIZLAR SINIR TANIMIYOR'
Cami cemaatinden Şaban Ay (75), daha önce böyle bir olayı duymadığını belirterek, "Baktık kapı yok. Polise haber verdik. Ben böyle bir şey daha duymadım. Hırsızlar sınır tanımıyor, affetmezler. Bir ara muslukları da çalmışlardı. Hırsıza bir şey dayanmaz. İnşallah bir daha olmaz diyelim. Çaremiz yok" dedi.
Süleyman Taşçı (50) ise, kapıyı çalan hırsızlara tepki göstererek, "Allah'tan da mı korkmuyorsunuz. Dün duyduk bu olayı. Tuvaletin kapısını götürmüşler. Allah korkusu yok ki. İnşallah beter olurlar, yatar çıkamazlar. İyi ki muslukları da çalmamışlar" diye konuştu.

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