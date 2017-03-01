Cami tuvaletinde 6 çocuğa taciz iddiasına 6 ay sonra tahliye

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, cami cemaatinin kendi arasında topladığı parayla temizlik görevlisi olarak çalıştırdığı 60 yaşındaki Süleyman Ş., Kuran kursuna gelen yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Süleyman Ç., 6 ay sonra görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Camisi ve Kuran kursunda geçen yıl 3 Ağustos günü, caminin temizlik işlerini yapan Süleyman Ş., 4'ü birbiriyle akraba 6 kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri tarafından tartaklandıktan sonra polise teslim edildi. Polise psikolog nezaretinde ifade veren 6 yaşındaki Y.C.K. ve ablası 11 yaşındaki S.N.K., 8 yaşındaki A.N.K. ile ablası 10 yaşındaki M.G.K., 9 yaşındaki E.Ç. ile 8 yaşındaki H.İ.S., temizlik görevlisi Süleyman Ş.'nin lavaboda kendilerini öptüğünü, vücutlarına dokunduğunu söyledi. Mağdur çocuklardan A.N.K. ve S.N.K. 1 yılı aşkın süre içerisinde birkaç kez tacize maruz kaldıklarını anlattı. Mağdur çocuklardan M.G.K. ise istismara uğradıktan sonra Süleyman Ş.'nin kendisini, "Bu olaydan kimseye bahsedersen seni çöp kutusuna atarım kimse bulamaz" diye tehdit ettiğini söyledi.

Polisteki ifadesinde camide gayrı resmi görev yaptığını söyleyen Süleyman Ş., iddiaları kabul etmezken, aynı gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Süleyman Ş. tutuklanmasının ardından hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIK, CAMİ İMAMINI SUÇLADI

Kasım ayında yapılan ilk duruşmada eşinden boşanmış olan 4 çocuk babası Süleyman Ş., 3 yıldır camide cemaatin kendi arasında topladığı aylık 300 lira para ile çalıştığını ifade etti. Çocukları taciz etmediğini ve cami imamının parasını vermediği için tartıştıklarından bu yola başvurmuş olabileceğini öne süren Süleyman Ş., "Camide 3 yıldır çalışırım, ben suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdurların hiçbirini tanımam, mağdurlar belki kursa gidiyordu, ancak ben kim gelir gider dikkat etmem. Ben lavaboları temizlerim. Kamu görevlisi değilim, müftülük görevlendirmesi ile çalışmıyorum, cemaat arasında para toplayarak ayda 300 lira para vermektedirler. Ben mağdurlar ve ailelerini tanımam, tanımadığım için aramızda olumlu yada olumsuz hiç bir sosyal ilişki yoktur. Bana neden iftira attıklarını bilmiyorum. İmam benim 2 aylık paramı vermemişti, belki bu nedenle imam çocukları ve ailesini ayarlayarak bana iftira atmış olabilir. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

İlk duruşmada söz alan çocuklardan 2'sinin aileleri şikayetçi olarak davaya katılmak istediklerini ifade ederken, A.N.K. ve M.G.K.'nın babası Hasan K., kızlarının kendisine bir şey yapıldığını söylemediği, Y.C.K. ve S.N.K.'nın babası Erol K. da sanığın kızlarından birisini öptüğünü, diğerine bir şey yapmadığını belirterek, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için 31 Ocak tarihine erteledi.

31 Ocak günü görülen ikinci duruşmada ise sanık yine suçlamaları reddetti ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti de sanık Süleyman Ş.'yi mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Tacizle suçlanan sanık Süleyman Ş.'nin suçladığı cami imamının dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün davaya müdahil olmasını kabul edip, Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatların aynı yöndeki talibini ise reddederek duruşmayı erteledi.