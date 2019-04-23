Cami kubbesinden düşen işçi yaralandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA)- OSMANİYE'de bakım onarım işi için çıktığı caminin kubbesinden düşerek yaralanan inşaat işçisi Hasan Dereli (46), bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camii'nde meydana geldi. Bakım onarım ve boya çalışması için caminin kubbesine çıkan inşaat işçisi Hasan Dereli, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip yuvarlanarak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ve işçiler tarafından alınamayan Hasan Dereli için itfaiye ekibi çağırıldı. Merdivenli araç ile bulunduğu yerden alınan Dereli, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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