Camı kırıp içeri girdi, yakalanınca 'Banka benim' dedi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da bir bankanın camını kırıp, içeri giren Hanifi U. (20), polisler tarafından suçüstü yakalanınca "Banka benim" dedi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankada meydana geldi. Bir kişinin taşla bankanın camını kırıp, içeri girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bankanın ikinci katında yakaladı.

Suçüstü yakalanan ve adının Hanifi U. olduğu öğrenilen şüpheli, polislere "Banka benim. Geçtim, oturdum masama" dedi. Olayı tek başına yaptığını belirten Hanifi U., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde evinden yürüyerek bankaya gelip, taşla camını kırdığını, amacının ise hırsızlık olmadığını anlattı. Gözaltına alınan Hanifi U., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bankada yapılan incelemede ise herhangi bir şey çalınmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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