Son Dakika
Cami inşaatındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı, 'Ölmesi gerekiyordu' dedi (2)
CİNAYETTEN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ İzmir'de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ifadesinde 'Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldım' diyen O.G.'nin, Manisa Kavşağı'ndaki...
GÜVENLİK 10.11.2019, 20:31
CİNAYETTEN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve ifadesinde 'Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldım' diyen O.G.'nin, Manisa Kavşağı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan O.G.'nin üstü ve ayakları çıplakken taksi durağına gittiği ve daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. Bir süre sonra O.G.'nin üzerinde tişört ve ayakkabısının olduğu görüntülere yansıdı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Sociedad
|13
|23
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Granada
|13
|20
|8. Valencia
|13
|20
|9. Getafe
|12
|19
|10. Villarreal
|13
|18
|11. Osasuna
|12
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|12
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6