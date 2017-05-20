Cami inşaatında korkutan manzara

ADANA'da inşaatı süren Nuri Çomu Camisi'nin kubbesi için demir döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı. İş güvenliğinin dikkate alınmadığı inşaatta işçilerin çalıştığı noktalardaki duruşu korkuttu.



Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yapılan caminin metrelerce yükseklikteki kubbesinde hayatlarını hiçe sayan işçilerin rahat hareket etmeleri dikkati çekti. İşçi sağlığını korumak ve kaza anında en az hasar atlatılmasına fayda sağlayan baret, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmayan işçiler, bu şekilde gün boyu çalıştı. Bu fotoğgraf ise işçilerin hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösterdi.