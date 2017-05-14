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Cami inşaatında çalışan iki işçi, düşerek yaralandı

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde bir cami inşaatında çalışan iki işçi iskeleden düşerek yaralandı. Olay Samsun'un Havza İlçesi Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Burada yapımı süren cami inşaatında çalışan 24 yaşındaki İsmail...

Cami inşaatında çalışan iki işçi, düşerek yaralandı
SAMSUN'un Havza İlçesi'nde bir cami inşaatında çalışan iki işçi iskeleden düşerek yaralandı.
Olay Samsun'un Havza İlçesi Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Burada yapımı süren cami inşaatında çalışan 24 yaşındaki İsmail ve ağabeyi 28 yaşındaki İlyas Çabuk, dengelerini kaybederek ibkeleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen iki kardeş yaralandı. Yaralılar arkadaşlarının ihbarı üzerine bögleye gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail Çabuk, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, İlyas Çabuk ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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