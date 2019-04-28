Cami duvarına kanadı sıkışan ebabili itfaiye kurtardı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi Ulu Camii'nin taş duvarındaki boşluğa kanadı sıkışan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.
Safranbolu'daki Ulu Camii'nin duvarında çırpınan ebabili görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelip, merdivenli araçla duvara çıkan görevli, kanadı taş duvar arasındaki boşluğa sıkışan ebabili kurtardı. Uçmakta zorlanan ebabil, veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner tarafından kontrol edilen ebabilin sol kanadında kırık tespit edildi. Veteriner Semih Tutuk, ebabilin, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi.
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Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi Ulu Camii'nin taş duvarındaki boşluğa kanadı sıkışan ebabili, itfaiye ekibi kurtardı.