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Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında,...
GÜVENLİK 14.11.2019, 15:33
KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise haber verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise haber verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.
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