Çamaşırları toplamayınca komşuları şüphelendi, evinde ölü bulundu

ELAZIĞ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş Rahmi Doğan (75), 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayınca şüphelenen komşularının ihbarı üzerine evinde öldü bulundu.

İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş Rahmi Doğan, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamadı. Şüphelenen komşuları, Doğan'ın kapıyı da açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirildi. Adrese gelen polis, içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Merdivenle çıktıkları balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Rahmi Doğan'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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