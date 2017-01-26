Çamaşırından 40 gram eroin çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarma tarafından üst araması yapılan 19 yaşındaki V.S.'nin çamaşırında 40 gram eroin ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan V.S. ile 31 yaşındaki D.D.’den şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada V.S.’nin çamaşırının içinde içime hazır fişekler halinde 40 gram eroin, D.D.'nin üzerinde ise 1 fişek eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, V.S. ve D.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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