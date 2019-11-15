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Çamaşır makinesinden torba torba uyuşturucu çıktı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evde yapılan aramada çamaşır makinesine gizlenmiş toplam 15 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
GÜVENLİK 15.11.2019, 17:22
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evde yapılan aramada çamaşır makinesine gizlenmiş toplam 15 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde bulunduğunu ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada, bir hassas terazi ve kullanılmayan çamaşır makinesinde torbalar içinde toplam 15 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirdi. Ev sahibi F.C. gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde bulunduğunu ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada, bir hassas terazi ve kullanılmayan çamaşır makinesinde torbalar içinde toplam 15 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirdi. Ev sahibi F.C. gözaltına alındı.
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